抵制以色列参加奥运 国际奥会与马克宏说不

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（法新社巴黎23日电） 国际奥会主席和法国总统马克宏今天拒绝抵制以色列参与巴黎奥运，巴勒斯坦奥会系因加萨战争提出此一要求，声称以色列围困加萨走廊（Gaza Strip）进行轰炸，违反「奥林匹克休战」（Olympic Truce）决议。

当以色列奥运代表队入驻选手村时，国际奥林匹克委员会（IOC）收到一封来自巴勒斯坦奥会的信，信中要求禁止以色列参与巴黎奥运。

这封信「强调巴勒斯坦运动员，特别是在加萨的运动员，除了无法安全通行，并因持续冲突蒙受重大损失」。

信中指出：「约400名巴勒斯坦选手遇害，体育设施也被破坏，这让原已受到严格限制的选手，处境更加恶劣。」

但国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）在巴黎举行的记者会上表示，他不会卷入「政治事务」。

巴赫说：「国际奥会的立场非常明确。我们有两个国家奥会（National Olympic Committees），这就是与政治世界的区别，在这方面，双方一直和平共处。」

「巴勒斯坦奥会受益甚多。巴勒斯坦并非联合国公认的成员国，但巴勒斯坦奥会被视为国家奥会，与所有其他国家的奥会一样，享有平等的权利与机会。」

法国一些左派政治人物呼吁禁止以色列选手参加奥运，如同俄罗斯2022年入侵乌克兰，俄罗斯与白俄罗斯选手被剥夺以国家代表身分参赛的权利。

不过法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在接受法国第2电视台（France 2）采访时表示：「他们（以色列选手）必须能代表自己的国家参赛，因为奥林匹克运动已经决定了此点。法国有责任为他们提供安全保护。」

马克宏说：「我们国家欢迎以色列选手。」