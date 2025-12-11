抵制以色列参赛 冰岛相继退出2026欧洲歌唱大赛

（法新社斯德哥尔摩10日电） 冰岛国家广播公司（RUV）今天宣布，将抵制明年的欧洲歌唱大赛；在以色列获准参加欧洲歌唱大赛之后，冰岛是第5个退出2026年比赛的国家。

主办单位「欧洲广播联盟」（EBU）上周开会结果，让以色列得以参赛，随后西班牙、荷兰、爱尔兰与斯洛维尼亚等国家，相继宣布退出这项全球最大规模的现场音乐比赛。

尽管外界强烈批评以色列在加萨的战争，也指出以色列利用这场比赛进行政治宣传，但主办单位仍决定让以色列参赛。

「冰岛国家广播公司」延至今天董事会开会之后才做出决定，公司表示，已「决定不参加2026年在奥地利维也纳举行的欧洲歌唱大赛」。

冰岛国家广播公司董事会曾要求「欧洲广播联盟」，将以色列国营广播公司KAN排除在比赛之外。

冰岛国家广播公司又说：「对于上周欧洲广播联盟的 决定，冰岛方面考量到国内舆情，很明显地我们参加欧洲歌唱大赛既缺乏喜悦，也无法带来和平，因此回应不参赛。」

法新社报导，2025年共有37国参赛，由奥地利歌剧歌手JJ夺冠，以色列位居第2。

欧洲歌唱大赛负责人格林（Martin Green）表示，预计2026年将有约35国参与。（编译：纪锦玲）