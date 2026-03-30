拉丁礼宗主教入圣墓教堂遭警拒 以总理恢复其通行权

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（法新社耶路撒冷30日电） 天主教耶路撒冷拉丁礼宗主教在天主教圣枝主日进入基督教最神圣地点圣墓教堂遭以色列警方阻止，引发国际广泛谴责声浪。以色列当局今天恢复宗主教的通行权。

以色列当局以安全考量为由，禁止民众在犹太会堂、教堂及清真寺聚集。以色列警方昨天阻止宗主教皮扎巴拉（Pierbattista Pizzaballa）进入圣墓教堂，引发国际谴责声浪。

面对国际社会强烈反弹，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，拉丁礼宗主教将获得「全面且立即的通行权」。

耶路撒冷拉丁宗主教区发表声明指出，皮扎巴拉与圣地守护者耶尔波神父（Father Francesco Ielpo）当时私下前往，并未举行任何仪式游行。教堂入口处的警员仍强迫他们折返。

声明中表示：「这导致数世纪以来，教会领袖首度被阻止在圣墓教堂主持天主教圣枝主日弥撒。」宗主教区批评此举为「严重先例」，完全漠视全球基督徒的感受。

圣枝主日纪念耶稣于受难前数天最后一次进入耶路撒冷，为基督徒圣周（Holy Week）庆典的开始。圣周以复活节晚祷告终。

皮扎巴拉随后在橄榄山（Mount Olives）的万国教堂（Church of All Nations）主持弥撒时表示：「战争无法抹去复活，悲痛也不会浇熄希望。」

宗主教区先前已因安全考量宣布取消传统的圣枝主日游行，这项从橄榄山进入耶路撒冷的活动，往年通常吸引数千人参与。

以色列警方表示，自从战争爆发以来，耶路撒冷所有圣地都已关闭。

警方在给法新社的声明中指出，宗主教的请求昨日经评估后未获批准。警方解释，旧城区与圣地地形复杂，大型救灾车辆难以进入，一旦发生大量伤亡事件，将严重挑战应变能力，对人命构成威胁。