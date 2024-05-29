拉法难民营遭轰炸引发大火 以军：仅靠弹药「不可能」造成失火

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（法新社耶路萨冷28日电） 以色列26日空袭加萨走廊南部拉法��一处收容巴勒斯坦人的营地，引发火灾，加萨卫生当局表示至少45人死亡。以色列军队今天表示，仅靠弹药「不可能」造成这场致命大火。

以色列军方公布初步调查结果，军方发言人哈加里（Daniel Hagari）在记者会上表示：「仅靠我们的弹药不可能引发如此规模的火灾。」

以色列军方表示，他们对拉法（Rafah）西北边进行空袭，锁定目标并击毙两名哈玛斯（Hamas）武装分子。这场空袭引发大火，烧毁收容巴勒斯坦流离失所者的营地，引发国际谴责。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天表示，这是「一场不幸的意外」。

哈加里告诉媒体，军队在空袭前曾收集「精确情报」，包括空中监视，致力「将对平民的伤害降到最低」。这场空袭的目标是「我们列为人道主义区域之外」的一处建筑群。

哈加里是指位于马瓦希（Al-Mawasi）的一个区域。以军在对拉法发动地面攻击时曾下令拉法人民前往此区。

他说，飞机朝目标投掷两枚17公斤的弹药，并说这是以色列飞机可以使用的最小尺寸的弹药。

哈加里说：「我们知道，在我们攻击的建筑群里只有哈玛斯成员。」

哈加里表示，攻击后起火的原因尚未确定，「我们正在研究所有可能性，包括存放在我们目标旁边建筑区中的武器…可能因空袭而起火燃烧」。

路透社报导，加萨卫生当局表示，拉法以西被以色列列为平民疏散区的帐篷营地，今天遭到以色列战车炮击，造成至少21人死亡，其中至少12人是女性。以色列军方随后也否认攻击这个营地。

以色列军方发声明表示：「与过去几个小时的报导相反，以色列国防军（IDF）并没有对马瓦希人道主义区发动攻击。」