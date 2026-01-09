拚降低对中国依赖 日本将试验深海稀土开采

afp_tickers

3 分钟

（法新社东京9日电） 日本将于11日展开号称全球首见的深海稀土试采计画，预计在水深6000公尺深海处开采，盼降低对中国的稀土依赖。

日本海洋研究开发机构（JAMSTEC）将派遣深海科学钻探船「地球号」（Chikyu）启航前往太平洋偏远的南鸟岛，此处是位于东京东南方约1950公里的珊瑚环礁。

稀土过去多次被当作外交筹码。中国掌握全球7成稀土产量，曾经为了反制美国关税措施而限制出口。

稀土包括钐（Sm）、镱（Yb）、铽（Tb）等17种金属元素，应用于电动车、智慧型手机、飞弹、风力涡轮机等产业所需的关键磁铁，涉及工业、技术、地缘政治和经济，属于高度战略性资源。

JAMSTEC上月发布声明说，「地球号」的任务是「我国实现本土稀土产业化的第一步」。

该机构强调，以这个海面下深度进行试采实属全球首见。

南鸟岛周边属于日本经济海域，据估计蕴藏超过1600万吨稀土。日经新闻披露，这里的稀土蕴藏量位居全球第三。

据报导，这些矿藏含有制造手机和电动车必备的高强度磁铁镝以及用于雷射器的钇，矿藏量据估算分别足够使用730年和780年。

英国智库「国际战略研究所」（IISS）研究员上砂贵裕接受法新社访问时表示：「日本若能持续稳定从南鸟岛周围提取稀土，将有助确保关键产业的本土供应链安全无虞。对高市政府而言，这也将是大幅降低供应链对中国依赖的重要战略资产。」

根据JAMSTEC，在试采任务期间，地球号会将管线伸入水中，确保安装在管线前端的「采矿机」能抵达海床采集富含稀土的泥巴。此次计画预计持续到2月14日。