拚2026大选 以色列总理：有信心连任

（法新社耶路撒冷18日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他将在2026年11月的大选寻求连任，并预期自己会胜选。 尼坦雅胡在右派的14频道（Channel 14）节目中被问到是否打算再度参选，他回答：「是的。」

尼坦雅胡接着被问到是否认为自己将赢得连任，他再次给予肯定答覆。

以色列「联合党」（Likud）党魁尼坦雅胡曾于1996年到1999年、2009年至2021年及2022年至今数度出任总理，掌权时间共计超过18年，是以色列自1948年建国以来，在位时间加总最长的总理。

在上次选举中，他所属的联合党在国会赢得32席，极端正统犹太教盟友拿下18席，「宗教锡安主义」（Religious Zionism）联盟则获得14席，组成一个以色列史上最右内阁。

尼坦雅胡2022年重新上任后，推动具争议的司法改革计画，曾引发数月大规模抗议，数以万计以色列人几乎天天上街示威。

自巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日突袭以色列、引爆加萨战争以来，尼坦雅胡也因其对战争的处理方式面临日益严厉的批评。（编译：刘文瑜）