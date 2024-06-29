拜川2024首场电视辩论 收视人次较2020年大减

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（法新社纽约28日电） 据美国有线电视新闻网（CNN）报导，美国总统拜登和前总统川普之间昨天首场辩论，在所有电视频道中吸引了4790万名观众观看，收看人数较2020年大幅下滑。

这场由CNN制作的辩论节目，由CNN两位着名记者主持，与2020年9月29日拜登与川普首度对决的收看人数7310万相比，下降了35%。而2020年大选第2场辩论，则吸引了6300万名观众。

CNN声明指出，昨天直播收看人数虽明显下降，但仍是除体育赛事之外，美国今年收视人数最多的。

根据收视率调查机构尼尔森（Nielsen），这场辩论在全美电视网的收视人数为5130万人，比CNN的数字高出一节。

CNN所有网路的观众人数为1140万人，比2020年第1场辩论的收看人数高出27%。

这场辩论对拜登来说可能是一个转折点，他一再犹豫、口齿不清、思路断线，其表现与川普一贯爱发表好斗、虚假或误导性言论形成鲜明对比，而川普的这些言论大部分都未受到质疑。

美国媒体报导，辩论结束后，拜登的表现引发民主党阵营一阵担忧，而许多专家也呼吁拜登退选。拜登今天不理会这些声浪，表示打算参选到底。（译者：纪锦玲）