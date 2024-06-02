拜登儿子涉非法持枪受审 美现任总统子女头一回

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（法新社德拉瓦州威明顿1日电） 美国总统拜登的儿子韩特（Hunter Biden）3日将就涉嫌非法持有枪支接受审判，是美史上首度有现任总统子女受审，而民主党籍的拜登此时正积极展开竞选连任之路。

法新社报导，54岁韩特因2018年购买一把0.38口径柯特眼镜蛇（Colt Cobra）左轮手枪而面临3项重罪指控。他否认有关罪责，不过承认自己当时有重度的毒瘾。

韩特拥有耶鲁大学（Yale University）法学院学位，过去当过说客但后来转换跑道成为艺术家，他多次面临法律问题，且争议不断，多与酗酒和快克古柯硷（crack cocaine）有关，拖累父亲的竞选之路。

3日的审判将在老家德拉瓦州威明顿（Wilmington）登场，他被控的3项罪名中，2项涉及不实陈述，在购买枪支文件上声称自己当时没有非法使用毒品。

韩特面临的第3项指控则是于2018年10月的11天期间非法持有此枪。

若罪名成立，理论上韩特可能面临25年有期徒刑，但实际上，如果没有其他指控，此类罪责很少被判坐牢。

韩特被起诉对民主党构成公关考验。而几天前，美国才经历另一个历史性事件：共和党总统候选人川普（Donald Trump）成了史上第一个遭到刑事定罪的前美国总统。（译者：纪锦玲）