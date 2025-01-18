拜登创美史上单日最大规模赦免 2500人获减刑

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统拜登今天为近2500名非暴力毒品犯罪者减刑，白宫称这是美国史上单日最大规模的赦宥行动。

拜登（Joe Biden）透过声明表示，与今日他们可能被判的刑期相比，这批获准减刑者正在服的刑期「不成比例地长」。

拜登称减刑是迈出重要一步，「改正历史错误、纠正量刑不公，并提供值得帮助者回到家人身边的机会」。

拜登谈到：「透过这项行动，我目前已颁布的个人特赦和减刑，比美国史上任何一位总统都还要多。」他还说，本月20日将权力移交总统当选人川普之前，他可能还会进一步下令予以更多减刑或特赦。

即将卸任的拜登提到，获得赦宥者当初是因快克古柯硷（crack cocaine）与粉末古柯硷间的量刑差异而被判重刑，这对黑人社区造成不成比例的影响，而有差别的量刑标准如今也遭到质疑。

例如直到2010年，散布5公克快克古柯硷，或者散布500公克粉末古柯硷，两种情况下被定罪者最少都得服5年刑期。

从历史来看，黑人罪犯因快克古柯硷被判刑的数量远多于白人罪犯，有差别的量刑政策被斥为是种族歧视。

倡导监狱改革的判决计划组织（The Sentencing Project）执行长戈奇（Kara Gotsch）乐见白宫宣布赦宥，并指这将「让无数家庭如释重负」。