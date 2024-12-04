拜登卸任前访非洲 宣布逾10亿美元人道援助抗旱

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（法新社安哥拉首都鲁安达3日电） 美国总统拜登今天访问安哥拉，宣布将向非洲提供逾10亿美元（约新台币328亿元）的人道援助；美国正在当地展示一项重大基础建设计画，旨在对抗中国在非洲的投资。

拜登是首位访问前葡萄牙殖民地安哥拉的美国总统，他今天稍早会见安哥拉总统劳伦科（Joao Lourenco），预计明天访问罗必多港（Lobito），出席在当地举行的基础建设峰会。

拜登在安哥拉首都鲁安达（Luanda）近郊的国家奴隶制度博物馆（National Slavery Museum）发表演说时称美国「全力支持非洲」，并承诺提供财政支持。

拜登说：「一些非洲民众因历史性干旱而流离失所，我宣布向他们提供逾10亿美元的新人道支援。」

非洲南部目前正面临这块地区有史以来最严重的干旱。

拜登明天将前往鲁安达以南约500公里处的罗必多港，参加非洲基础建设投资峰会，安哥拉、刚果民主共和国、坦尚尼亚和尚比亚的领袖都将出席。

拜登政府在非洲已投资一项大型铁路计画，拟将非洲内陆国家重要矿产运送到安哥拉大西洋口岸罗必多港出口，他表示「未来的发展在安哥拉、在非洲」。

罗必多计画是美国及其盟国与中国之间地缘政治斗争的一部分；中国在非洲有各式各样的投资，也在刚果民主共和国和尚比亚开采矿藏。

法新社报导，一位美国高层官员在拜登出访前表示，非洲各国政府正在寻求能取代中国投资的替代方案，特别是中国投资案导致非洲「后代子孙将生活在沉重的债务情况下」。

安哥拉积欠中国170亿美元，约占国家总债务的40%。（译者：纪锦玲）