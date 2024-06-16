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拜登川普首场电视辩论 发言方麦克风才有声音

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（法新社华盛顿15日电） 11月美国总统大选之前首场辩论会在即，CNN今天公布，包括只有轮到发言的一方麦克风会有声音等基本规则。

法新社引述美国有线电视新闻网（CNN）报导指出，拜登与川普的竞选团队已针对这场6月27日辩论的细节达成共识。这场辩论有两名主持人，且棚内不会有观众。

CNN表示：「两位候选人都同意站上规格一致的讲台，至于谁用哪一个讲台，将抛硬币决定。」CNN补充道：「除了轮到发言的候选人外，其他的麦克风在辩论过程中将保持静音。」

CNN称，候选人不得带任何道具或笔记上台，他们只会拿到1支笔、1张纸、1瓶水。

CNN表示，这场在乔治亚州亚特兰大（Atlanta）举行的辩论，时间为90分钟，中间会进两次广告，而这段期间内，竞选团队工作人员不能与候选人互动。

CNN表示：「这次辩论有某些地方，包括现场不会有观众等，将与之前的辩论有所不同。」

但CNN表示，这次辩论的两名主持人、CNN当家主播塔柏尔（Jake Tapper）和巴希（Dana Bash）将「动用手边所有工具来掌握时间，也将确保这是一场文明的讨论会」。

拜登及川普5月已同意进行两场电视辩论，除了这场之外，第2场将于9月10日登场，负责单位为美国广播公司（ABC）。

两人上一次于2020年举行的辩论火药味十足，当时川普不断插嘴，让拜登一度不悦地说：「你这家伙可以闭嘴吗？」

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