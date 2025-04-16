拜登批川普政府大刀改革 恐危及社会安全福利

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（法新社华盛顿15日电） 美国前总统拜登（Joe Biden）今天在卸任以来的首场重要演说中批评现任总统川普大举改造政府，称这样的「大刀」行动恐危及美国人的退休保障。

拜登在芝加哥一场身障倡议者会议上说：「才不到100天，这届政府就已造成这么多伤害与破坏，发展之快令人震惊。」

拜登表示：「他们大刀砍向社会安全局（Social Security Administration），把7000名员工赶走。」社会安全局为国家级机构，负责发放退休金和身障福利。

拜登选择社会安全制度（Social Security）作为演说主题，目的是加强对川普大幅改革政府的行动施压。

他特别强调川普与他的亿万富翁顾问马斯克（Elon Musk）藉「政府效率部」（DOGE）推动删减社会安全局人力，导致社会安全制度「网站挂掉」，妨碍退休人士领取相关福利。

全美有超过6500万人仰赖这项社福计画，华府政界口语上称这项制度为「政治的高压电轨」，以电气化铁路系统中的高压轨道比拟特定议题极具争议性，对选民来说相当敏感。

拜登表示，许多美国人「真的是靠社会安全制度来采买食物度日…对许多领取福利的人来说，那是他们唯一的收入来源。若被删减或取消，对数以百万计人而言会是毁灭性的打击」。