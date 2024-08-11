拜登披露退选心路历程 提党内同僚压力点名裴洛西

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统拜登在退选后首场电视访谈中披露，他是在民主党同僚压力下，以及决心看到前总统川普败选，才会放弃角逐连任，并且点名拒绝明确支持他的前联邦众议院议长裴洛西。

拜登接受哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）的柯斯塔（Robert Costa）访谈时，披露自己上个月意外宣布退选原委指出，由于当时对于他年龄和心智能力的质疑主导选战，寻求连任的民主党同僚担心这会拖累他们的选情。

拜登与川普辩论表现失常，引发民主党内「换帅」杂音日益高涨，最终促使81岁的他于7月21日宣布放弃角逐连任。他在那之后就一直保持低调。

上周在白宫预录的这项电视访谈于今天播出，尽管看起来虚弱，但拜登说话具有说服力。他再度坦承在辩论中表现不及格，但同时强调，自己在建康方面「没有严重问题」。

他解释说：「我在众议院和参议院的诸多民主党同僚认为，我会害到他们的竞选。我担心，如果我继续选，这就会成为你采访我的主题。」

他并点名党内大咖裴洛西（Nancy Pelosi），强调她的态度对许多人而言举足轻重。

拜登说：「那么你就会拿裴洛西说的话来问我…我认为，那真的会让人心烦意乱。」

「对我来说，维护这个民主政体依然是个至关重要议题，这不是玩笑话。我对这个国家负有尽我们所能去做最重要事情的义务，而那就是，我们必须、必须，我们必须击败川普。」

他也警告说，川普是「美国安全真正的危险」。

拜登表示：「记住我的话，如果他赢了…这次选举，看看会发生什么事。」

「对美国安全而言，他是真正的危险。听着，我们正处在世界历史的转折点…而民主就是答案。」