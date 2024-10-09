拜登敲定10年拆除铅管规定 防美数百万人铅中毒

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（法新社华盛顿8日电） 美国总统拜登政府今天敲定一项规定，要求在10年内全数移除国内尚未更换的铅制水管，目的在防止数百万人暴露于和儿童发展迟缓有关的铅毒之下。

法新社报导，这项政策是白宫环境正义议程的基石，主因尚未更换的水管，大多位于低收入和少数族裔社区。

白宫声明表示，自拜登上任以来，已更换了超过36万7000条管线，让近百万人受益。目前大约还有900多万户家庭仍在使用铅管供应的水。

拜登在威斯康辛州密尔瓦基（Milwaukee）宣布这项措施时表示：「更换每一条铅管，让美国民众能获得干净的水，这就是唯一的出路，别无选择。」

业界团体对此审慎以对，一方面乐见完全拆除全国铅管的目标，但一方面警告这项工作未来将面临挑战。

美国水务协会（American Water Works Association）表示：「举例而言，在许多社区，一部分铅管位于私人财产上，属于产权人而非公用事业公司所有。」

铅暴露并没有安全标准。铅能规避身体上称为「血脑屏障」（blood-brain-barrier）的关键防御系统，即使是微量也会对儿童造成不可逆转的认知上损害。

而对于成年人来说，铅会导致流产、死产、高血压、肾功能下降和癌症。

拜登政府于2021年宣布，打算在未来几年内移除其余的铅管。但这项计画最初受到批评，因为实际上汰换率放缓，甚至允许小型公共供水系统可避免完全更换。

拜登政府随后遭9个州、哥伦比亚特区、环境正义组织「地球正义」（Earthjustice）和「自然资源保护会」（Natural Resources Defense Council）提告，之后才加强汰换铅管的规定。（译者：纪锦玲）