拜登最后一次赦免感恩节火鸡

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（法新社华盛顿25日电） 美国总统拜登今天最后一次主持感恩节火鸡赦免仪式时，向美国民众说：「保持冷静，继续咯咯叫。」拜登（Joe Biden）将于明年1月20日卸任，交棒共和党总统当选人川普（Donald Trump）。

82岁的拜登今天在历史悠久的感恩节火鸡赦免仪式中，赦免名为「桃子」（Peach）和「花儿」（Blossom）的2只火鸡，让它们免于成为餐桌上的佳肴。

这场活动在白宫南草坪登场，拜登在开场时幽默表示，「桃子」的座右铭是「保持冷静，继续咯咯叫」，而「花儿」的哲学则是「不耍手段」。

他还提到，这2只火鸡从它们生长的明尼苏达州农场，到前往华府的途中，始终都「保持冷静并咯咯叫，他们现在还在叫个不停」。

随拜登将于明年1月20日卸任，他的言谈中也透露出一丝感伤，而2只火鸡则不时发出咯咯声。

拜登表示，他希望以「更严肃的语气」结束他的谈话，并称这是「我最后一次在这节日，以总统的身分在这里发表谈话…我想对你们说，这是我一生的荣幸，我永远心存感激」。

随着拜登的单一任期即将届满，他的注意力很快将转移到美国总统在卸任前例行性实施的人道特赦上。

拜登开玩笑说，「他们告诉我，今天这里有2500人都在寻求特赦」，但他表示唯独有个人他不会特赦，那就是他的儿子韩特（Hunter Biden）。

韩特今年稍早在购买枪枝时对非法使用毒品一事说谎，此事涉嫌重罪指控，他于今年6月被定罪，并在另一起逃税案中认罪。

白宫今天表示，对于外界关注的拜登是否可能特赦他儿子的问题，没有进一步补充。