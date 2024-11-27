拜登称黎巴嫩和平协议一大胜利 专家有话要说

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统拜登今天在白宫玫瑰花园（Rose Garden）宣布，以色列与黎巴嫩什叶派基本教义政治和军事组织真主党（Hezbollah）达成停火协议，并称这项协议为一大胜利。

然而，有专家认为，这仍难以挽救拜登这4年总统任期的声誉。

这份停火协议至少能让川普明年1月20日重返白宫时少了一场战争要处理，但他仍将接手因应加萨和乌克兰的战争。

美国情报安全顾问公司「苏凡集团」（Soufan Group）研究主任克拉克（Colin Clarke）说，拜登当然会说黎巴嫩协议是一大胜利，因为他没有其他事迹可以拿来邀功。

他还说拜登不过是在「粉饰」自己去年10月7日以来在中东地区的「灾难性」因应作为。

克拉克指的是拜登强烈支持以色列的立场，即便以色列去年10月7日与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）在加萨爆发战争，这段时间还与真主党在黎南隔空交火，并于今年9月底将局势升级为全面性战争。

拜登虽然宣布更多行动来推动以色列结束在加萨的战争，但想在卸任前达成更广泛和平仍是遥不可及的梦想。

因此，即使黎巴嫩这方面取得和平协议，美利坚大学（American University）外交政策和全球安全系教授马丁（Garrett Martin）告诉法新社：「我不认为是绕场庆祝胜利的时候。这不仅是3大战线的其中一个，也是最不重要的一个。」