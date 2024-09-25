拜登联合国演说 黎巴嫩外长：失望

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（法新社纽约联合国总部24日综合外电报导）黎巴嫩外交部长今天对美国总统拜登在联合国大会就中东问题发表的谈话表示失望，希望美国能加强外交。

前往纽约出席联合国大会的布哈比（Abdallah Bou Habib）在「卡内基国际和平基金会」（Carnegie Endowment for International Peace）的活动中表示：「（拜登的谈话）缺乏力道，没有前景，也无法解决黎巴嫩问题。」

布哈比说：「我们仍然抱有希望。美国是唯一真正能在中东和黎巴嫩问题上发挥作用的国家。」

拜登在联大演说中警告中东不要发生「全面战争」，敦促在黎巴嫩问题与以哈战争采取外交解决途径。

美国一名高层官员稍早表示，在以色列扩大对真主党的攻击力道后，华府希望提供避免战事扩大的「具体构想」。

伊朗支持的黎巴嫩真主党（Hezbollah）多月来一直与以色列发生小规模冲突。

背后有伊朗撑腰的巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日在以色列境内发动史无前例的致命突袭。将近一年后，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言改变北部前线的安全平衡。