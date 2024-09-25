立足瑞士 报道世界
登录

拜登联合国演说 黎巴嫩外长：失望

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社纽约联合国总部24日综合外电报导）黎巴嫩外交部长今天对美国总统拜登在联合国大会就中东问题发表的谈话表示失望，希望美国能加强外交。

前往纽约出席联合国大会的布哈比（Abdallah Bou Habib）在「卡内基国际和平基金会」（Carnegie Endowment for International Peace）的活动中表示：「（拜登的谈话）缺乏力道，没有前景，也无法解决黎巴嫩问题。」

布哈比说：「我们仍然抱有希望。美国是唯一真正能在中东和黎巴嫩问题上发挥作用的国家。」

拜登在联大演说中警告中东不要发生「全面战争」，敦促在黎巴嫩问题与以哈战争采取外交解决途径。

美国一名高层官员稍早表示，在以色列扩大对真主党的攻击力道后，华府希望提供避免战事扩大的「具体构想」。

伊朗支持的黎巴嫩真主党（Hezbollah）多月来一直与以色列发生小规模冲突。

背后有伊朗撑腰的巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月7日在以色列境内发动史无前例的致命突袭。将近一年后，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言改变北部前线的安全平衡。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
44
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
86
54 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
17
24 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团