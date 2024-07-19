拜登若退选 川普顾问：竞选造势不会改变

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（法新社密尔瓦基18日电） 川普的资深顾问今天指出，如果美国总统拜登在民主党压力下退出选举，共和党的总统竞选也不会发生根本性的变化。

米勒（Jason Miller）是与川普关系最亲密的顾问之一，他在密尔瓦基举行的共和党全国代表大会（Republican National Convention）接受法新社访问。川普准备在今晚演说中正式接受共和党提名。以下是拜登如果退选，对川普竞选可能带来的影响：

● 拜登若退选对川普竞逐白宫大位可能有何影响？

2016年以来一直与共和党总统竞选密切合作的米勒指出：「不会有根本上的变化。事实上，无论是拜登还是（副总统）贺锦丽（Kamala Harris），或任何其他激进的自由派民主党人，他们都对摧毁我们的经济和破坏边境负有责任。」

● 拜登的危机是否促使川普重写演讲稿？

川普在竞选活动遇袭几天后，米勒表示这场众所瞩目的演说「与拜登无关」，「而是攸关川普总统和他对国家的愿景」。

● 演说中能听到什么？

米勒说：「这将令人非常兴奋。川普总统将提出他的愿景，说明我们如何疗愈美国，如何使这个国家让人民更能负担得起并且更安全。」

川普「也将对周六发生的事提出他非常个人的想法」。7月13日一名枪手在屋顶向前总统川普开枪，造成他右耳受伤，以及一名参与造势的民众中弹身亡。（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）