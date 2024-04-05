拜登警告以色列保护加萨平民 否则改变军援政策

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（法新社华盛顿4日电） 对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）日益不满，以及美国大选年的国内压力不断加大，美国总统拜登今天警告以色列，他对加萨战争的政策将有急剧转变。

自巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日攻击以色列以来，拜登一直坚定支持以色列，到目前为止，他对加萨平民死亡的批评并未阻止华府向其主要盟友提供军事装备。

但这位民主党人因支持以色列，使穆斯林和年轻选民怒不可遏，国内的政治盟友也一直向他施压，要求他以以色列改变行为作为条件提供援助。

日前以色列攻击加萨，导致美国慈善组织世界中央厨房（World Central Kitchen, WCK）的7名工作人员丧命后，拜登与尼坦雅胡进行长达30分钟通话，扬言将把以色列采取保护援助人员和平民的具体行动，作为美国支援以色列在加萨攻势的条件。

白宫表示，拜登首次「表明美国对加萨的政策，将取决于我们对以色列为了结束杀戮和严峻人道主义局势而立即行动的评估」。

拜登用词强硬，将以色列对援助人员的攻击描述为「不可接受」，并要求以色列采取措施立即停火，反映出与尼坦雅胡的紧张关系加剧。

白宫国家安全会议（NSC）发言人柯比（John Kirby）说：「是的，不满程度日益增加。」

柯比不愿证实是否考虑停止军援，但几乎让以色列没有施展空间，他提醒美国希望在「未来几小时和几天内」看到以色列采取行动。