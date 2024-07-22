拜登退出2024大选 谁是民主党潜在总统候选人？

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统拜登退出11月大选，民主党总统提名人选因此悬而未决，该党现正急于填补这个空缺，法新社列出以下几位潜在有力竞争者，包括副总统贺锦丽、加州州长纽松等人。

●副总统贺锦丽

贺锦丽（Kamala Harris）看来似乎是目前最明显的人选，而且拜登（Joe Biden）已表态支持她。

自拜登2021年1月宣示就职以来，59岁的贺锦丽离总统办公室仅一步之遥，处于成为民主党领袖的有力位置。

贺锦丽的父母分别来自牙买加和印度，她是加州史上首位女性和亚非裔检察长，也是美国首位南亚裔参议员。

现在贺锦丽是美国史上首位女性及亚非裔副总统。

贺锦丽担任加州检察长期间，以作风强硬闻名。由于美国总统大选选战预期将聚焦犯罪与移民问题，她的强悍特质或许有助她发挥优势。

不过贺锦丽也为低支持率所苦，根据最近的一份全国民调，贺锦丽目前落后共和党总统候选人川普（Donald Trump），这可能促使民主党人诉诸她以外的人选。

●加州州长纽松

56岁的纽松（Gavin Newsom）曾任旧金山市长，迄今已治理加州5年，并让加州成为在美国最容易接受堕胎手术的地方之一。

纽松坚定支持拜登，否认外界指他有意取代拜登的传言，先前也曾表明不会挑战贺锦丽。

尽管如此，他也毫不掩饰自己怀有竞逐总统大位的雄心壮志。

近几个月，他增加国际出访次数，大打广告宣扬政绩，并投资数百万美元至一个政治行动委员会，外界猜测他是在准备参与2028年总统大选，那么，提前至今年似乎也无不可。

●密西根州长惠特梅尔

52岁的惠特梅尔（Gretchen Whitmer）是另一可能人选。

密西根州既有庞大劳工人口，也有大规模的非裔与阿拉伯裔美国人社群，这些都是拜登致力争取的选民群体。

惠特梅尔经常严词批评川普，或许她最为人所知的经历，就是一个极右派民兵团体曾密谋绑架她。

密西根州将是决定11月5日总统大选结果的关键战场之一，她的支持者因而认为，这是提名惠特梅尔为总统候选人的有力论据。

不过，惠特梅尔在拜登表态支持贺锦丽后，已宣布不会参选。

●宾夕法尼亚州长夏皮洛

51岁的夏皮洛（Josh Shapiro）领导的宾州是11月大选最大的摇摆州。

2022年11月，夏皮洛以压倒性方式胜过保守派对手，于2023年1月出任宾州州长，之前他曾两次获选为宾州检察长。

夏皮洛谴责对数以千计名儿童实施性侵害的天主教神父，并起诉生产强效鸦片类止痛药「奥施康定」（OxyContin）的美国药厂普度制药（Purdue Pharma）。

夏皮洛擅长演说，且是一名公开的中间派人士，这些特质或许有助他出线。

夏皮洛今天表示感谢拜登的领导，但并未表态支持贺锦丽。

●其他潜在人选

其他曾被点名的人包括伊利诺州长普里茨克（JB Pritzker）、马里兰州长摩尔（Wes Moore）、肯塔基州长贝希尔（Andy Beshear），不过截至目前为止，他们的机会仍相当有限。

2020年曾在民主党初选与拜登竞争总统提名的参议员克罗布查（Amy Klobuchar）、运输部长布塔朱吉（Pete Buttigieg）也曾被提及是可能人选。