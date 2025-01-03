拜登颁发奖章给共和党反川普要角丽兹．钱尼

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统拜登今天颁发「总统公民奖章」给共和党籍前联邦众议员丽兹．钱尼（Liz Cheney）；丽兹．钱尼向来是反川普要角，川普先前曾说，等他上任后，她「可能麻烦大了」。

现年58岁的丽兹．钱尼近年成为共和党内着名的反川普声音，但她在2022年国会选举中败给支持川普的候选人。

来自怀俄明州的丽兹．钱尼与其他19名杰出人士一起获颁总统公民奖章（Presidential Citizens Medal），白宫司仪在拜登授奖前宣读获奖理由是「将美国人民置于政党之上」。 总统公民奖章是美国政府授予平民的次高奖章，其他得主包括美国前联邦参议员陶德（Chris Dodd）、前联邦众议员卡洛琳．麦卡锡（Carolyn McCarthy）和现任众议员汤普森（Bennie Thompson）等。

汤普森曾任众议院特别委员会主席，专门调查川普在2021年1月6日国会大厦暴动案中扮演的角色，丽兹．钱尼则曾任副主席。

拜登在仪式开始时向获奖者表示：「我发自内心认为各位体现了一个基本真理：我们是一个伟大的国家，我们是一个伟大的国家，因为我们是一个良善的民族。」

白宫今天在声明中称丽兹．钱尼「直言不讳，跨越党派，捍卫我们的国家和我们支持的理想：自由、尊严和正派」，「她的正直和勇敢提醒我们所有人，如果我们共同努力，一切皆有可能」。

川普将于本月20日重返白宫，他已矢言报复政治对手。他上个月在社群媒体发文表示：「根据小组委员会取得的证据，丽兹．钱尼可能将有大麻烦，证据显示『丽兹．钱尼可能违反多项联邦法律，这些违规行为应由联邦调查局（FBI）进行调查』。」

共和党主导的国会小组上个月指控丽兹．钱尼在协助调查国会大厦暴动案时干扰证人，不过她予以否认。