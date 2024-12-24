拟采购美国泰风系统 菲律宾防长要求中国停止武吓

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（法新社马尼拉24日电） 中国批评菲律宾采购美制中程飞弹系统的计画，菲律宾国防部长铁欧多洛今天对此予以驳斥，并要求北京停止「武力恫吓」和「干预」内部事务。

菲律宾陆军昨天宣布，计划采购美国泰风（Typhon）飞弹系统，以保护菲方的海上权益。中国随即警告此举将导致区域陷入「军备竞赛」。

近几个月来，中国海军和海警针对南海争议礁岩及水域，升高与菲律宾的对抗。

尽管荷兰海牙（The Hague）的常设仲裁法院（PCA）已经裁定中方主张毫无法律依据，北京仍声称拥有几乎整个南海的主权。

铁欧多洛（Gilberto Teodoro）表示：「菲律宾是一个主权国家，不是任何国家的『家门口』。」

他还说：「与菲律宾安全和防卫有关的任何资产部署及采购，都属于菲律宾自身的主权特权，不会受制于任何外国的否决。」

美军今年为与长期盟友菲律宾进行年度联合军事演习，在菲律宾北部部署泰风飞弹系统，并决定让该系统留在当地，尽管北京批评此举破坏亚洲区域稳定。

菲律宾军事官员指出，泰风系统可对离海岸370公里（200海里）远的船只提供保护，根据「联合国海洋法公约」（UNCLOS），这也是一国可在周边水域主张享有专属经济区（EEZ）的最远距离。

菲律宾部队正为操作泰风系统的陆基飞弹发射器进行训练。这套由美国洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）为美国陆军开发的系统，射程为480公里。

铁欧多洛谈到，升级菲律宾防卫能力的行动「不针对任何特定国家」。

他敦促北京的共产党统治者，「停止武力恫吓、停止挑衅行径、停止干预其他国家的内部事务」。