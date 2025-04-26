指控美国金融家艾普斯坦性虐 受害女轻生亡

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（法新社雪梨26日电） 指控已故丑闻缠身美国金融家艾普斯坦与英国安德鲁王子对她性虐待的女子朱弗里（Virginia Giuffre）家属今天表示，朱弗里在澳洲住家轻生，享年41岁。

根据朱弗里的经纪人提供给法新社的家属声明，当中写道：「我们带着彻底心碎宣布，维吉妮亚（朱弗里名）昨晚在她位于西澳州（Western Australia）的农场逝世。她一生是性虐待和性贩运的受害者，如今以自杀结束生命。」

拥有美国和澳洲双重国籍的朱弗里曾指控亿万富翁艾普斯坦（Jeffrey Epstein）把她当做性奴隶，还说自己在17岁时透过艾普斯坦认识安德鲁王子（Prince Andrew）后与对方发生性行为，根据美国法律，朱弗里当时尚未成年。

艾普斯坦2019年在纽约市监狱候审关押期间，在牢房内自戕身亡。

朱弗里还曾指控安德鲁王子性侵。安德鲁王子虽一再否认，但同意支付数以百万计美元和解以免对簿公堂，有报导说和解条件包括他捐款给1个协助性贩运受害者的慈善机构。

朱弗里的家属表示：「我们亲爱的维吉妮亚逝去，此刻的丧亲之痛无以言表。」家属并缅怀她「无比的勇气与慈爱的心灵」。

家属还说：「虐待的伤害如此沉重，使得维吉妮亚最终再也无法承受。我们知道她现在与天使同在。」

朱弗里身后留下3名子女。家属表示，孩子「照亮了她的生命」。