挪威、西班牙、爱尔兰正式承认巴勒斯坦国

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（法新社马德里28日电） 挪威、西班牙、爱尔兰今天先后正式承认巴勒斯坦的国家地位；以色列则抨击这项决定是在「奖赏」巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」。目前以哈在加萨的战争已持续逾7个月。

西班牙、挪威、爱尔兰这3个欧洲国家认为，它们的行动在象徵意义上深具影响力，可能促使其他国家跟进。

在挪威正式承认巴勒斯坦国生效之际，挪威外交部长艾德（Espen Barth Eide）赞扬「这对挪威-巴勒斯坦关系而言是特别的一天」。

他说：「挪威30多年来一直是巴勒斯坦国最热情的支持者之一。」

西班牙随即跟上脚步，政府发言人阿里格利亚（Pilar Alegria）证实，内阁已正式承认巴勒斯坦的国家地位，她形容这是「历史性的一天」。

西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）稍早表示，承认巴勒斯坦国是达成和平的「一项必要条件」，也是确保未来「巴勒斯坦国与以色列国和平、安全共存」的唯一方式。他并坚称此举并非「反对任何人，尤其不是针对以色列」。

桑杰士说，这项决定也反映出西班牙「彻底抵制拒绝两国方案（two-state solution）的哈玛斯（Hamas）」，哈玛斯去年10月7日攻击以色列，导致这次加萨（Gaza）战争。

爱尔兰总理哈里斯（Simon Harris）则在内阁会议前形容这是「重要时刻」，同时能向外界释出讯号，说明一个国家能采取实际行动，来帮助两国方案的希望不灭。

爱尔兰政府随后发声明宣布，今天上午的内阁会议已通过正式承认巴勒斯坦国。

雷马拉是巴勒斯坦自治区（Palestinian Territories）约旦河西岸（West Bank）的城市。

3国总理上周宣布打算承认巴勒斯坦的国家地位，引发以色列愤怒回应，使得以色列与3国外交关系更趋紧张，特别是跟西班牙的关系。