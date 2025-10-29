挪威揭中国制电动巴士安全漏洞 恐遭远端控制

afp_tickers

2 分钟

（法新社奥斯陆28日电） 挪威首都奥斯陆（Oslo）的公共运输业者今天指出，部分来自中国的电动巴士存在严重缺陷，即其软体可能让制造商或恶意人士远端控制车辆。

奥斯陆的交通营运商Ruter表示，他们今年夏季测试了两辆电动巴士，一辆由中国宇通客车制造，另一辆由荷兰VDL集团制造。

测试结果显示，中国制造的巴士内含一张SIM卡，使制造商能够远端安装软体更新，这样的设计存在被入侵的风险，而荷兰制造的巴士则没有这项功能。

Ruter主管詹森（Bernt Reitan Jenssen）向挪威广播公司（NRK）表示：「我们发现任何连接网路的东西都存在风险，巴士也不例外。」

他说：「供应商可能有能力远端控制巴士，其他外部力量也可能入侵这个供应链并干扰巴士。」

Ruter指出，目前正在开发一套数位防火墙系统，以防范这种问题。

挪威政府也表示正着手研究此议题。

挪威交通部长纳加德（Jon-Ivar Nygard）对NRK表示：「对于使用没有安全合作关系国家的巴士所带来的风险，我们要全面进行评估。」

Ruter目前在奥斯陆及周边地区运营约300辆中国制电动巴士，目前尚不清楚其中是否有任何车辆存在这种安全漏洞。

宇通客车对置评请求未立即回应。（编译：徐睿承）