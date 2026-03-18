挪威王储妃长子被控性侵等罪名 检方求处7年徒刑

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（法新社奥斯陆18日电） 挪威王储妃梅特玛莉（Mette-Marit）的长子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）被控性侵等多项罪名，挪威检方今天向法院求处7年7个月有期徒刑。

29岁的柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）是挪威王储妃梅特玛莉（Mette-Marit）与前伴侣所生，为王储哈康（Haakon）的继子，柏格荷伊比无王室头衔，也无正式职责。

这起案件引发全球关注。检察官亨利克斯博（Sturla Henriksbo）今天在奥斯陆法院倒数第2天的庭审中指出：「性侵会留下持久的伤痕并摧毁人生，受害者可能终其一生都得背负这些阴影。」

出庭时身穿牛仔裤与蓝色毛衣的柏格荷伊比，对于检方求处的刑期并无明显反应

柏格荷伊比已针对部分较轻的指控认罪，但坚决否认性侵。检方指控，受害女性案发时处于睡眠或昏迷状态，案件核心争点在于受害者当时是否具备拒绝性行为的能力。

这起重创挪威王室形象的丑闻始于2024年8月4日。当时柏格荷伊比因涉嫌伤害女友遭警方逮捕，随后调查人员在他的手机与电脑中发现相关影像与照片，进而揭发更多疑似性侵的恶行。

检方指出，这4名受害者在被警方约谈前，甚至未意识到发生了什么事，也不知道这些行为已构成刑事犯罪。

在检方发表结案陈词后，受害者律师将接着发言，柏格荷伊比的辩护律师则预计于明天进行最终陈述。法院预计将于数周甚至数月后宣布判决结果。