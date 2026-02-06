挪威警方启动调查 前总理贾格兰德卷入艾普斯坦风暴

（法新社奥斯陆5日电） 挪威警方今天指出，针对前总理贾格兰德（Thorbjorn Jagland）与遭定罪的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之间的关系，已展开「加重贪腐」调查。

挪威外交部长表示，将要求解除贾格兰德身为前国际组织领导人享有的司法豁免权，以利调查进行。

美国司法部上周公布近300万份与艾普斯坦案有关的新文件后，多名政治人物、名人及王室成员被卷入风暴。艾普斯坦于2019年在等待性交易指控审判期间身亡。

现年75岁的贾格兰德于1996至1997年担任挪威总理，并于2009至2019年出任欧洲理事会（Council of Europe）秘书长。此外，他在2009年1月至2015年3月期间，也曾担任诺贝尔委员会主席。

挪威警方经济犯罪调查机构Okokrim声明指出，已「针对贾格兰德涉嫌加重贪腐展开调查」。

Okokrim局长隆塞特（Pal K. Lonseth）表示：「鉴于他在这些文件涵盖期间，同时担任诺贝尔委员会主席及欧洲理事会秘书长，警方有合理理由展开调查。」

根据声明，Okokrim将调查贾格兰德「是否曾因职务身分收受礼物、旅游招待或贷款」。

贾格兰德的律师布罗斯韦特（Anders Brosveet）向法新社表示：「我们对调查结果平静以对。」

他还说：「对贾格兰德而言，能由Okokrim提供权威性的厘清，远比新闻圈各自进行的零散调查来得好。」

Okokrim已要求挪威外交部解除贾格兰德曾担任欧洲理事会秘书长所享有的豁免权。

挪威外交部长艾德（Espen Barth Eide）表示，将向欧洲理事会提出撤销贾格兰德豁免权的提案。

挪威世道报（VG）近日引述美国司法部最新公布的文件报导，贾格兰德与艾普斯坦曾密切往来，并称他曾向艾普斯坦寻求购屋资金协助。

其他知名挪威人士也被牵连其中。挪威政府已暂停知名外交官尤尔（Mona Juul）职务，并对她涉嫌与艾普斯坦的关系展开调查。

此外，世界经济论坛（WEF）将对执行长、前挪威外交部长布伦德（Borge Brende）与艾普斯坦的往来，进行独立审查。

艾普斯坦长期被指控，替全球最具权势的一些男性安排未成年少女进行性交易。（编译：徐睿承）