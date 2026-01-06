挺乌克兰峰会巴黎登场 商讨安全保证细节

（法新社巴黎5日电） 乌克兰的主要盟友今天将与美国高层特使在法国巴黎进行闭门会议，讨论安全保证议题。各方正积极推动由美国斡旋、旨在结束乌克兰与俄罗斯战争的计画。

这场峰会由支持乌克兰的「志愿者联盟」（Coalition of the Willing）筹办，是新年以来规划的多场会议之一。

包括27位国家元首在内、来自35个国家的代表将齐聚巴黎。法国总统府表示，这次会议旨在展现华府、基辅与欧洲盟友在为乌克兰提供安全保证议题上的「立场一致」。

美国总统川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿库许纳（Jared Kushner）都将出席。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的顾问表示，这场新会议是自川普重返白宫以来，为了防止「美国抛弃乌克兰」所做努力的成果结晶。该顾问今天对记者表示：「我们已成功促成乌克兰、欧洲与美国之间重新达成立场一致。」

外交消息人士指出，乌克兰总统泽伦斯基预计也将出席，与会者还包括英国首相施凯尔（Keir Starmer）、德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）、义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）以及加拿大总理卡尼（Mark Carney）。

这些领袖预计将特别承诺一项共同愿景，即乌克兰与俄罗斯之间停火应如何实施，以及若出现违规情况时的应对方式。

法国总统府表示，与会各方也将讨论部署多国部队，以作为可能政治协议的一部分，来「安抚乌克兰」，相关决定截至今天仍在「最后定案中」。

为铺陈相关基础，来自15个国家的安全顾问，包括英国、法国与德国，以及北大西洋公约组织（NATO）与欧洲联盟（EU）的代表周末已在基辅会晤，魏科夫则以视讯方式与会。