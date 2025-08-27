换新商标挨骂 连锁乡村餐厅Cracker Barrel火速改回

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿26日电） 美国连锁餐厅饼干桶（Cracker Barrel）先前的品牌重塑计画引发激烈的「文化论战」，甚至遭到总统川普批评，业者今天宣布恢复旧商标。

这家乡村式家常料理连锁餐厅上周公布新的商标以来，股价已蒸发数千万美元，新商标还遭右翼人士批为「觉醒」（woke）。「觉醒」是一个带有贬义的简写，用来指称左翼社会正义运动。

就在川普针对这场争议发表评论的数小时后，Cracker Barrel宣布回归旧商标，图案是一名老人坐在椅子上，靠着一个木桶。

川普在社群媒体「真实社群」（Truth Social）上写道：「Cracker Barrel应该回归旧商标，根据顾客反应（最终民调结果）坦承错误，并较以往更妥善地管理公司。」

新的简化版商标图案为一圆角黄色六边形，里面写着餐厅品牌纯文字。

英国「卫报」（The Guardian）报导，Cracker Barrel在社群媒体X上发布声明，感谢顾客「分享你们的声音，以及你们对Cracker Barrel的热爱」。

Cracker Barrel说：「我们说过我们会倾听，我们也确实做到了。我们的新商标将下架，『老伯』（Old Timer，指旧商标上的老人）将保留下来。」

川普随后也在真实社群发文欢迎餐厅恢复旧商标。

他说：「祝贺Cracker Barrel把商标改回原本的样子。你们的粉丝们都非常感激。祝未来一切顺利，多赚钱，更重要的是，让顾客再次开心！」

这次商标风波发生的时机点，正值川普的白宫在美国政府与企业界发起一场行动，反对多元化与任何被贴上「觉醒」标签的事物。