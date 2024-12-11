控中俄多家企业侵犯人权 美列贸易限制清单

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（法新社华盛顿11日电） 美国昨天公布对8家企业实施贸易限制，指控这些企业侵犯人权，其中包括2间中国公司和数间俄罗斯公司。

其中一间中国企业是浙江宇视科技有限公司（Zhejiang Uniview Technologies），美方指控这间公司助长侵犯人权的行为，例如对维吾尔人和其他少数民族及宗教少数团体进行监控。

被美国商务部点名的还有北京中盾安全科技集团有限公司（Beijing Zhongdun Security Technology Group），这间公司被指控开发及销售让公共安全当局得以进行侵犯人权行动的产品。

美国企业在向这些被列入「实体清单」（Entity List）的公司出口产品前，必须取得许可。

美国商务部工业暨安全事务次长艾斯特维兹（Alan Estevez）透过声明表示：「人权侵犯与美国的外交政策利益背道而驰。」

艾斯特维兹指出，将这些企业加入实体清单的目的是要「确保美国科技不会被用来遂行违反人权或侵害人权」。

中国外交部发言人毛宁今天表示，这些制裁是「打着人权幌子，公然打压中国高科技企业」。

毛宁在例行记者会中表示：「进一步暴露出美方保护人权是假，剥夺中国人民发展权利是真，这种伎俩不可能得逞。」

美国政府和数个西方国家的立法者批评中国在新疆自治区对维吾尔少数民族的待遇。人权组织指出，至少有100万人（大多为穆斯林少数民族）在新疆遭到监禁和面临各种侵害。北京当局强烈否认这些指控。

美国商务部表示，其他被制裁企业包括2间缅甸公司和2间俄国公司，理由是他们向缅甸军方提供用于对平民进行空袭等行动的零件。

另外2间俄国实体因向莫斯科当局提供人脸识别技术而被列入清单，这些技术被用于「针对和平抗议者，是俄罗斯大规模监控机构不可或缺一部分」。