控以色列实施种族灭绝 南非向国际法院提交证据

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（法新社约翰尼斯堡28日电） 南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）办公室今天表示，南非已向国际法院（International Court of Justice）提交以色列在加萨走廊实施「种族灭绝」的「证据」。

南非总统府在声明中说，尽管以色列强烈否认这些指控，但这份文件「含有显示以色列政府如何致力于毁灭住在加萨的巴勒斯坦人，违反种族灭绝公约的证据」。

国际法院一名官员今天证实已收到这份文件，但不愿提供进一步细节。

南非总统府表示：「这些证据将表明，具有实施种族灭绝的特定意图、以色列未能防止煽动种族灭绝、未能防止种族灭绝本身，以及未能惩罚煽动与实施种族灭绝行为的人，这些都构成以色列种族灭绝行为的基础。」

这份文件称为「陈情书」（memorial），详述了南非向国际法院对以色列提出的案件。南非总统府又说，「陈情书」无法对外公开，但在「750多页文字中罗列了证据，并附上4000多页的物证与附件佐证」。

南非去年12月向国际法院提诉，主张在加萨走廊（Gaza Strip）的战争违反1948年联合国防止及惩治灭绝种族罪公约（United Nations Genocide Convention），但以色列强烈否认这项指控。

目前已有数国支持南非对以色列的诉讼程序，包括西班牙、玻利维亚、哥伦比亚、墨西哥、土耳其、智利与利比亚。

国际法院的裁决具有法律约束力，但没有执行裁决的具体机制。

根据巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）治下的加萨走廊数据，以色列在加萨的作战行动造成至少4万3020名巴勒斯坦人死亡，而联合国认为这样的数据可信。

这波攻势是由哈玛斯去年10月7日突袭以色列引起，法新社根据以色列官方数据统整的资料显示，这在以色列造成1206人丧命，包括在俘虏期间遭杀害的人质。