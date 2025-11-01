控奈及利亚未阻基督徒遭杀害 川普扬言考虑派兵

（法新社西棕榈滩1日电） 美国总统川普今天扬言，如果奈及利亚不阻止他所谓的「伊斯兰主义分子杀害基督徒」情况，美方将考虑派遣部队「荷枪实弹」进入这个非洲人口最多的国家。

川普（Donald Trump）在社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文写道：「如果奈及利亚政府继续允许基督徒被杀害，美国将立即对奈国停止一切援助，且很有可能进入这个现已蒙羞的国家，以『荷枪实弹』方式彻底剿灭正犯下这些可怕恶行的伊斯兰恐怖分子。」

他指出：「我已指示战争部（Department of War，即国防部）为可能采取的行动进行准备。如果我方发动攻击，将是迅速、凶狠且漂亮的一击。」

川普昨天指控奈及利亚未能遏止基督徒在国内受到迫害，宣布将其列为「特别关切国家」，奈国总统提努布（Bola Ahmed Tinubu）今天稍早则提出反驳说法。

提努布在社群媒体发布声明指出，将奈及利亚描述为缺乏宗教宽容的国家，并不符合奈国实际状况。

他表示：「宗教自由与宽容一直是我们集体认同的核心原则，也将永远如此。奈及利亚反对宗教迫害，也不鼓励这样的行为。奈国宪法保障拥有任何信仰的公民。」

川普昨天主张「基督教在奈及利亚面临生存威胁」，而且「激进伊斯兰主义分子是这场大规模屠杀的罪魁祸首」。