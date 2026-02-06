控波兰议长侮辱川普 美国大使宣布断绝往来

afp_tickers

2 分钟

（法新社华沙5日电） 美国驻波兰大使罗斯（Tom Rose）今天表示，在波兰国会议长被指控侮辱美国总统川普后，美国大使馆与他「将不再有任何往来」。

罗斯表示，这项决定是因应议长查札斯提（Wlodzimierz Czarzasty）对美国领袖川普做出「令人无法容忍且无端的侮辱」。

罗斯在社群平台X上写道：「我们不允许任何人伤害美国与波兰之间关系，也不允许任何人不尊重为波兰及波兰人民做了这么多的（川普）。」

波兰总理图斯克（Donald Tusk）同日也在X上回应：「罗斯大使，盟友之间应该互相尊重，而不是说教。」

查札斯提2日批评了一项由美国与以色列联合提出、支持川普角逐诺贝尔和平奖的提案。他告诉记者：「我不会支持为川普总统争取诺贝尔和平奖的动议，因为他不配。」

查札斯提批评川普的领导风格，包括对欧洲国家加徵关税、威胁并吞格陵兰，以及最近声称北约盟友在阿富汗战争期间「有点远离前线」的言论。他指控川普「违背了原则与价值的政治，且时常违反国际法」。

在罗斯做出回应后，查札斯提告诉当地新闻网站Onet：「我对和平奖议题的立场维持不变。」

他后来在X上补充说：「我一贯尊重美国作为波兰的关键伙伴…因此我遗憾地接受罗斯大使的声明，但我不会在这些对波兰人民至关重要的根本问题上改变立场。」