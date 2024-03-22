推动停火 布林肯：以色列在拉法军事行动会是错误

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（法新社开罗21日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，以色列打算在加萨（Gaza）最南端城市拉法（Rafah）进行重大军事行动，这会是个「错误」，并说「有可能」达成停战协议。

以色列情报机构负责人明天将于卡达（Qatar）与美国和埃及情报首长见面。布林肯表示，在卡达进行的停火与释放人质谈判的「分歧正在缩小」。

布林肯在开罗（Cairo）与埃及外长的联合记者会中表示：「要实现这一目标很困难，但我相信仍有可能。」

布林肯也表示，相较以色列计划在拉法发动重大军事行动，其实「会有更好的方式来因应哈玛斯（Hamas）构成的持续性威胁」。

全球对于以色列即将向拉法发动地面攻击的关切升高。地处埃及边境的拉法，有150万巴勒斯坦人在此避难，他们大多数是流离失所的民众。

布林肯表示，地面攻击「没有必要」，而且「聚集在拉法的平民已无处可躲避危险」。

布林肯续道：「这涉及一个错误的选择…无须进行大规模地面行动，就可以有效地对付哈玛斯。」

埃及外交部长苏克里（Sameh Shoukry）呼应「停火并释放人质和受拘留者」的呼吁，并「在这前所未有的局势下，紧急加强援助行动」。（译者：纪锦玲)