提供前总理政治庇护 秘鲁宣布与墨西哥断交

（法新社利马3日电） 秘鲁政府今天表示，由于墨西哥为一名正在接受调查的前总理提供庇护，秘鲁已与墨西哥断绝外交关系。该前总理涉嫌参与2022年时任总统发动的政变。

秘鲁外交部长狄齐拉在记者会上表示，「今天，我们震惊且深感遗憾地得知，前总理查维斯，即涉嫌参与前总统卡斯蒂约政变的同谋，正获得墨西哥驻秘鲁大使馆的庇护。」

「鉴于此一不友善行为，并考虑到该国（墨西哥）现任与前任总统屡次干涉秘鲁内政，秘鲁政府今天决定与墨西哥断绝外交关系。」

此举招致墨西哥强烈批评。墨西哥外交部今天发表声明表示，秘鲁的决定「反应过度且不成比例，是对墨西哥合法行为的回应，也违反了国际法」。

卡斯蒂约曾是农村教师与工会成员，被称为秘鲁首名出身贫困的总统。他与国会僵持数月后，于2022年12月试图解散国会，最终遭国会弹劾。

卡斯蒂约遭弹劾后，秘鲁与墨西哥的外交关系迅速恶化。

墨西哥给予卡斯蒂约妻子与子女政治庇护后，秘鲁驱逐墨西哥驻秘鲁大使。

卡斯蒂约继任者，现已卸任的总统博鲁阿尔特（Dina Boluarte）也暂时召回秘鲁驻墨西哥大使，并指责时任墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）干涉秘鲁内政，罗培兹欧布拉多曾公开支持卡斯蒂约。

卡斯蒂约是在携家人前往利马的墨西哥大使馆寻求庇护时被捕，他被控叛乱与滥权；查维斯也一同被诉，两人并于3月受审。