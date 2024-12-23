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援引美宪法规定 川普称马斯克不可能当总统

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（法新社华盛顿22日电） 在即将上任的川普政府中握有重要影响力的马斯克有朝一日是否可能成为美国总统？川普今天斩钉截铁回答「不可能」，并援引美国对于总统出生地的宪法规定。

美国总统当选人川普在亚利桑那州凤凰城（Phoenix）一场共和党会议上表示：「我可以明确告诉各位，他不可能当总统。」

电动车公司特斯拉（Tesla）与太空探索科技公司（SpaceX）执行长马斯克（Elon Musk）是在南非出生，川普提到他时表示：「各位知道为什么他不能（当总统）吗？因为他不是在这个国家出生。」

美国宪法规定总统必须是「自然出生」（natural born）的美国公民。

川普这番言论是在回应外界抨击，特别是来自民主党阵营的批评。民主党人把科技亿万富翁和世界首富马斯克描绘成「马斯克总统」，因为他在即将上任的川普政府中握有极大影响力。

至于将总统职位交给马斯克的可能性，川普也向众人保证：「不，不可能。」

马斯克将担任川普的「效率沙皇」，他的影响力成了民主党人攻击焦点，质疑一名未经选举的公民何以能拥有如此大的权力。

马斯克本周在他的社群媒体平台X上向2亿多名追踪者发布一连串贴文，抨击一项政府拨款提案，其中许多贴文极为不实，进一步加剧共和党人的愤怒。

川普和马斯克最终共同施压，导致共和党推翻了原先与民主党辛苦达成的拨款法案，使美国差点在耶诞节前夕陷入预算危机，濒临政府关门边缘。

国会最终在20日到21日的午夜达成协议，避免联邦政府服务大规模停摆。

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