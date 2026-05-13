摆脱殖民历史 太平洋岛国诺鲁将公投盼更名

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（法新社雪梨12日电） 太平洋岛国诺鲁（Nauru）议会宣布将举行全国公投，拟将国名变更为「瑙埃罗」（Naoero），透过回归本土语言，摆脱被殖民者以「外来口音」扭曲的旧名。

诺鲁总统亚定（David Adeang）今晚在声明中表示，更名是为了「更忠实地彰显我们国家的文化遗产、语言和身分认同」。

诺鲁的本土语言是 Dorerin Naoero（瑙埃罗语），全国约1万名居民中，绝大多数都使用这种语言。

诺鲁政府在声明中解释：「『诺鲁』这个名称的出现，是因为外来者的口音无法正确发出『瑙埃罗』（Naoero）的音。这项改变并非出于我们的选择，而是为了方便外人。」

声明指出，更名影响将遍及全国各层面，从重新命名国家航空与船只，到在联合国等国际场合的官方身分辨识。

由于更改国名涉及修宪，政府依法须举行全民公投。

德国自1880年代后期开始宣称诺鲁为其保护国，直到一战期间被澳洲军队占领，随后由澳洲、英国及纽西兰共同管理，1968年独立。

诺鲁是世界最小的国家之一，本岛面积仅约20平方公里。世界银行（World Bank）最近一份评估报告指出，诺鲁极易受气候变迁影响，且失业率与健康问题比例偏高。