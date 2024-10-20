摩尔多瓦举行入欧公投 忧俄势力干预选情

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（法新社摩尔多瓦首都基希纳乌20日电） 摩尔多瓦今天举行总统大选暨加入欧洲联盟（EU）的公民投票，然而，由于邻国乌克兰仍身陷俄乌战事，外界担心俄罗斯恐干预这2场重要选举。

52岁的桑杜是前世界银行（World Bank）经济学家，这场大选中最受欢迎的候选人。

政治分析人士指出，若桑杜的选举表现不佳，将影响明年夏天的国会选举，她率领的行动团结党（PAS）恐面临国会多数党保卫战。

根据民调，亲西方的摩尔多瓦现任总统桑杜（Maia Sandu）遥遥领先其余10名候选人，但若首轮得票率未达50%门槛，11月3日将展开第2轮投票，届时桑杜可能对上由传统亲俄派社会主义党（Party of Socialists）支持的检察总长斯托亚诺格洛（Alexander Stoianoglo）。

在入欧公投方面，民调显示，有55.1%受访者支持以加入欧盟为目标修改宪法，另有34.5%的人表示将投反对票。依规定，公投投票率须达33%才视为有效，部分亲俄政党已发起抵制行动。

这次摩尔多瓦选举存在介选隐忧，警方指控逃亡俄罗斯的富商萧尔（Ilan Shor）试图贿赂至少13万名选民，要求在入欧公投下反对票，并支持特定候选人。

萧尔涉嫌犯下诈欺及盗窃罪，却因缺席庭审而被判入狱，并受到西方制裁。