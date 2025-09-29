摩尔多瓦亲欧执政党保住国会过半席次

（法新社基希纳乌29日电） 在俄罗斯遭控介选的阴影下，摩尔多瓦亲欧洲联盟（EU）执政党今天宣布，在国会选举中取得微弱过半优势，并形容这是一场极为艰辛的战斗。欧洲数国领袖对这个结果表示祝贺。

摩尔多瓦（Moldova）是接壤乌克兰的欧洲东部国家，长期因亲欧或亲俄产生分歧，境内还有一处亲俄分离主义人士控制的区域。

这场选举被视为摩尔多瓦持续推动加入欧盟的关键，该国自2022年俄罗斯入侵乌克兰后，便已申请加入。

执政的「行动团结党」（PAS）党魁葛罗苏（Igor Grosu）在记者会中表示：「俄罗斯用尽一切肮脏手段介选…这不只是本党的胜利，更是人民的胜利」。

根据摩尔多瓦选举委员会网站，目前已开出逾99.96%选票，总统桑杜（Maia Sandu）领导的PAS取得50.17%选票，未来将主导总席次101席的国会；亲俄势力「爱国者联盟」（Patriotic Bloc）则获得24.18%选票。

PAS这次得票率略低于2021年大选时的52.8%。

桑杜于昨天开票后对记者表示：「开票结果就是（选民对）我国加入欧盟进程的有力授权。」

她更在今天指出，PAS在国会选举胜出，「证明摩尔多瓦人民在国家未来面临危险时，懂得团结一致」。

摩尔多瓦智库WatchDog.md分析师库拉拉鲁（Andrei Curararu）告诉法新社，从统计结果来看，PAS确定已取得国会微弱多数，但危机尚未解除，因为若要组成有效运作的政府仍有难度。

他补充说：「克里姆林宫在这场行动挹注庞大资源，不会善罢甘休的，可能透过示威活动和收买执政党国会议员等方式，阻碍摩尔多瓦建构稳定的亲欧政府。」

欧盟理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）称摩尔多瓦选择了「欧洲的未来」，波兰总理图斯克（Donald Tusk）赞许摩尔多瓦挫败俄罗斯野心；法国则祝贺摩尔多瓦人民做出捍卫「主权」的选择。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天也祝贺摩尔多瓦亲欧执政党赢得国会选举，强调莫斯科企图颠覆该国选举并未得逞。