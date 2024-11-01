摩尔多瓦总统大选第2轮投票将至 俄国干预阴影笼罩

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（法新社摩尔多瓦首都基希纳乌1日电） 摩尔多瓦总统桑杜2周前才带领国家以极小差距通过加入欧洲联盟（EU）的公投，她3日将在总统大选第2轮投票面临一场硬仗，对手支持与俄罗斯建立更紧密的关系。

俄罗斯邻国乔治亚的亲俄执政党10月26日才在国会大选胜出，但选举结果有争议，如今各界将目光转往毗邻乌克兰的摩尔多瓦。这2个前苏联加盟共和国的选举被指遭到俄国干预，莫斯科则否认相关指控。

摩尔多瓦10月20日举行的入欧公投，传出亲俄反对派散布不实讯息及贿选。现年52岁的桑杜（Maia Sandu）在公投通过后表示，她的阵营「在1场不公的选战里，堂堂正正地获胜」。

曾任世界银行（World Bank）经济学家的桑杜在当天的总统大选首轮投票虽拿下近42.5%的选票，但她坦言第2轮投票将面临一场「硬仗」。

桑杜的对手、亲俄派社会主义党（Party of Socialists）支持的前检察总长斯托亚诺格洛（Alexander Stoianoglo），在首轮投票的得票率意外高达25.95%。在本月3日的第2轮投票，两人差距很可能将拉近许多。

因为首轮投票刷下的几位亲俄候选人已表态支持斯托亚诺格洛，他们表示担忧摩尔多瓦有可能被卷入战争、沦为第2个乌克兰。

现年57岁的斯托亚诺格洛去年遭桑杜免除检察总长职务，他在竞选期间允诺将采取「平衡外交政策」，兼顾摩尔多瓦与欧盟和俄罗斯的关系。

鉴于美国示警，俄罗斯「将再次试图妨碍摩尔多瓦人民行使选择自己领袖的主权」，摩尔多瓦政府已提醒提防「选举舞弊」。