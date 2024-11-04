摩尔多瓦总统桑杜连任 欧洲多国祝贺

afp_tickers

4 分钟

（法新社摩尔多瓦首都基希纳乌4日电） 摩尔多瓦现任总统桑杜昨天在总统大选决选胜出并成功连任。对许多摩尔多瓦人来说，桑杜已成为变革的象徵，因为她试图为这个前苏联共和国开辟一条亲欧的道路。

自俄罗斯全面入侵摩尔多瓦邻国乌克兰后，桑杜（Maia Sandu）一直游说西方支持该国，并表达摩尔多瓦可能成为克里姆林宫下一个目标的担忧。

在这场因担忧俄国干预而蒙上阴影的紧张选战中，桑杜昨天击败亲俄政党社会主义党（Socialist Party）支持的前检察总长斯托亚诺格洛（Alexandr Stoianoglo），成功连任。

摩尔多瓦于2022年申请加入欧洲联盟（EU）。现年52岁的桑杜为此提出广泛改革措施，以打击贪腐并吸引投资。

拥有260万人口的摩尔多瓦是欧洲最贫穷国家之一。桑杜在激励人心的演说中提醒，摩尔多瓦将面临艰难但绝对值得的道路。

桑杜在上月演说中指出，「加入欧盟就是摩尔多瓦的『马歇尔计画』（Marshall Plan）」。 马歇尔计画是第二次世界大战后美国为重建欧洲而实施的经济复苏计画。

根据选举委员会公布、几乎完成的开票结果，桑杜的得票率在侨民支持下达到55.41%，对手斯托亚诺格洛则赢得44.59%的选票。

摩尔多瓦2周前才以些微差距通过加入欧盟的公民投票案。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）今天在社群平台X发文写道，「尽管面对企图破坏民主的各种挑战，摩尔多瓦人民再次表明他们建设欧洲未来的决心。」

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）也为桑杜赢得连任和摩尔多瓦的「欧洲未来」表示祝贺。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）恭喜桑杜击败亲俄政党支持的对手，在紧张的总统决选中胜出。

泽伦斯基表示，「摩尔多瓦人民做出了明确的选择，他们选择一条通往经济成长和社会稳定的道路。」他也誓言强化乌国与摩尔多瓦的双边关系。

泽伦斯基还说，「只有真正的安全与和平、团结的欧洲，才能保证所有个人和家庭都可以用满怀希望与信念的态度来面对明天。」

此外，德国总理萧兹（Olaf Scholz）也向桑杜的连任表示祝贺。他说桑杜「安全带领摩尔多瓦共和国度过艰困时期，并确立了该国的欧洲路线」。

萧兹在X上写道，「在这方面，我们与摩尔多瓦站在一起。恭贺您再次当选总统！」