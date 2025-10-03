摩洛哥抗议团体要求政府下台 促改革医疗非只建体育馆

（法新社拉巴特3日电） 摩洛哥青年走上街头敦促改革教育与医疗部门，过去数天的动荡已造成3人丧生，发起大规模抗议的组织今天要求政府下台。

摩洛哥各地城市昨天再度爆发示威，这是连续第6天的抗议活动，大多数的集会和平进行，但仍夹杂零星暴力事件。

抗议团体Z世代 212（GenZ 212）表示：「我们要求解散现任政府，因为政府未能保障摩洛哥人民的宪法权利，也未对他们的社会诉求作出回应。」Z世代 212也要求「释放所有因参与和平抗议而遭拘留的人」。

这个一向稳定的国家近日发生多起抗议，主因是民众对社会不公平感到不满，尤其是在上月传出阿加迪尔（Agadir）一家公立医院内有8名孕妇死亡后，民怨进一步升高。

许多摩洛哥人认为，国家为了筹办12月的非洲国家杯（Africa Cup of Nations）与2023年世界杯（World Cup）部分赛事，积极推动大型基础建设计画，但应同步改善公共卫生与教育部门。

Z世代 212表示，他们提出政府解散的诉求，是依据宪法中的一条条文，该条文「赋予国王陛下任免总理和政府成员的权力」。这个团体主要使用Discord线上通讯平台号召民众抗议，并一再强调与部分城市的暴力与破坏行为无关。

法新社记者报导，昨天在首都拉巴特（Rabat），示威群众挥舞摩洛哥国旗，高喊「要健康，而不是只要体育馆」，当地没有发生暴力事件。

总理阿克哈努什（Aziz Akhannouch）昨天发表自动乱爆发以来的首次公开谈话时，表示政府愿意「展开对话」并「回应（抗议群众）的诉求」。他同时证实，前一晚有3人在抗议期间丧命，并称这些事件「令人遗憾」。