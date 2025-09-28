The Swiss voice in the world since 1935

摩门教总会会长尼尔森　以101岁高龄过世

此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿28日电） 耶稣基督后期圣徒教会（俗称摩门教）宣布，其总会会长尼尔森昨天晚间以101岁高龄辞世，他自2018年起便担任这项职务。

摩门教会透过声明表示：「我们以沉痛心情宣布，备受爱戴的耶稣基督后期圣徒教会（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints）总会会长尼尔森（Russell M. Nelson）已在他盐湖城的家中…安详辞世。」

这份声明未具体说明尼尔森过世的原因，但提及这位前心脏外科医师是「（摩门）教会史上最年长的总会会长」。

尼尔森是于2018年1月以93岁高龄出任摩门教会第17任总会会长，接棒前任的蒙森（Thomas Monson）。

尼尔森的继任者将在他举行葬礼后，由十二使徒定额组（Quorum of the Twelve Apostles）选出。如同总会会长，这12人也被信徒奉为先知。

根据摩门教会资料，尼尔森身后留下1位妻子、8名子女、57个孙子女和超过167个曾孙。

摩门教会于1830年创立，教会总部设在美国犹他州盐湖城，它视自己为基督教团体，但教义主要奠基于摩门经（Book of Mormon）。

根据摩门教会统计，其在全球拥有超过1750万名教友。

