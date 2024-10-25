改编影集「怪物」受瞩 美弑亲案兄弟有望假释

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（法新社洛杉矶24日电） 在35年前轰动全美的富二代兄弟弑亲案，因近日相关影集和纪录片推出而再成关注焦点，一名检察官今天表示，将建议法官对两人重新量刑，这意味着他们或许有机会获得假释。

莱尔．梅南德兹（Lyle Menendez）和艾瑞克．梅南德兹（Erik Menendez）兄弟于1989年在位于加州比佛利山（Beverly Hills）的豪宅家中射杀父母，他们因此被判终身监禁且不得假释。当年的审判轰动整个美国，并登上全球媒体头条。

检方当时主张，这对兄弟是为了尽快继承1400万美元遗产，才密谋杀害父亲荷塞．梅南德兹（Jose Menendez）与母亲凯蒂．梅南德兹（Mary Kitty Menendez）。

然而支持者认为，他们是长期遭到性虐与身体虐待的受害者，并在残暴父亲多年折磨下突然失控。

洛杉矶郡地区检察官贾斯康（George Gascon）今天告诉记者：「仔细检视所有论据后…我相信按照法律，重新量刑是适当举措。我明天将向法院提出这项建议。」

贾斯康表示，他将请法官考虑改判梅南德兹兄弟服刑50年至终身监禁之间的刑期，如此一来，由于他们在犯罪时未满26岁，两人将符合假释资格。他们犯案时分别为19岁和21岁。

贾斯康谈到，虽然他无法容忍梅南德兹兄弟犯下的暴力谋杀罪行，但他相信此案具有特殊情况。

他说：「如果你受到虐待，正确做法是报警寻求帮助。但我也理解人们有时会变得绝望。」

贾斯康本月稍早曾公开一封信函，称这是梅南德兹兄弟遭父亲长期性侵的新证据。他告诉记者，自己有检视新出现事证的道德义务。

这起案件曾引起媒体广泛关注，随着串流影音服务Netflix近日推出改编犯罪剧「怪物：梅内德斯弑亲兄弟档」（Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story），以及纪录片「梅内德斯兄弟：逆伦血案」（The Menendez Brothers）也在串流平台上映，此案再度引发各界瞩目。