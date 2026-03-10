政府局部停摆冲击航安 多地机场大排长龙

（法新社华盛顿9日电） 全美各地机场正感受到政府局部停摆带来的压力，安检人员短缺，航空旅客面临漫长的旅程延误。

纽奥良机场今天在社群媒体发文表示：「如果您已安排行程，请提前3小时抵达机场。」这是最新一个因人手不足导致等待时间延长、交通陷入混乱的运输枢纽。

2月14日以来，负责监管美国航空旅行安全的国土安全部（Department of Homeland Security）资金遭到冻结，原因是国会民主党与共和党在另一个由该部门监管的机构「移民暨海关执法局」（US Immigration and Customs Enforcement, ICE）问题上持续存在分歧。

数千名国土安全部联邦员工被迫休假，其他人则被要求在国会通过预算前，必须无薪工作。

运输安全管理局（TSA）部分人员选择请病假而非无薪工作，导致人力短缺并延误旅客行程。

美国主要航空枢纽机场，包括位于乔治亚州东南部的 哈特斯-杰克森亚特兰大国际机场（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）以及位于德州南部的乔治布希休士顿洲际机场（George Bush Intercontinental Airport），也因运输安全管理局人手不足而出现长达数小时的等待时间。

参议院多数党领袖图恩（John Thune）今天批评，在为国土安全部提供资金问题上达成协议的进展缓慢。

这位共和党人表示：「谈判至今已持续了一个多月。」

他说：「民主党向白宫提出了两个方案，但这两个方案几乎完全一样，没有任何妥协、没有互相让步，只是『要嘛接受，要嘛拒绝』。」