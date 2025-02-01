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救伤专机坠费城6墨西哥人罹难 美本周第2起空难

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（法新社费城31日电） 美国联邦航空总署（FAA）表示，一架载有6名墨西哥人的救伤专机今天坠毁于费城一处热闹街区，这是继华府29日发生客机与军事直升机空中相撞事故以来，美国本周的第2起空难。

现场影片画面似乎显示，这架双发动机飞机以陡峭的角度往一处住宅区方向直坠，撞击后化成巨大的火球，机骸碎片散落到房屋与车辆上。

美国联邦航空总署表示，这架飞机是Learjet 55型，是美国与法国合资的商务喷射机，坠机前不久才从费城东北机场（Northeast Philadelphia Airport）起飞，当时正飞往密苏里州布蓝孙市（Branson）。

坠机事故是在傍晚6时过后不久发生。

圣地兄弟会儿童医院（Shriners Hospitals for Children）向法新社表示，一名在美国接受治疗的年幼女童、她的母亲与机上人员和陪伴她的医疗人员都在空难中丧命。

圣地兄弟会儿童医院发言人鲍尔（Mel Bower）表示：「这名患者先前在费城圣地兄弟会儿童医院接受治疗，在由一架空中救伤专机送回祖国墨西哥时发生空难。」

墨西哥外交部在声明中说，机上6人全都是墨西哥公民。

墨西哥外交部在社群平台X上写道：「航空公司…向领事馆证实，有6名墨西哥人搭乘那架飞机。」

飞机所属的Jet Rescue Air Ambulance在声明中向美国媒体证实机上有2名乘客与4名机组人员，又说「我们无法证实有任何生还者」。

数十名紧急救援人员目前正在罗斯福购物中心（Roosevelt Mall）外的坠机现场，这是费城东北区的露天购物中心，里头设有零售商和食品店。

目击者告诉当地电视台工作人员，他们看到机骸内部或附近有尸块；费城市议员德里斯科（Mike Driscoll）说，他担忧恐有居民或其他地面人员身亡。

美国联邦航空总署表示，正在与国家运输安全委员会（NTSB）一同展开调查。（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

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