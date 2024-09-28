教会性侵黑历史 教宗访比利时告诫须寻求宽恕

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（法新社布鲁塞尔27日电） 比利时神职人员性侵儿童的黑历史持续浮上台面，罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）今天访问比利时期间表示，天主教会必须为此「寻求宽恕」。

现年87岁的教宗昨天抵达比利时，展开为期3天的访问。他今天向政治和民间社会领袖发表演说时，痛斥「悲惨的虐童事件」是教会历史污点。

教宗在拉肯宫（Laeken Palace）告诉会众：「这是我们的耻辱。」他说：「教会必须感到羞耻，必须寻求宽恕。」

教宗后来在布鲁塞尔会见17名神职人员性侵事件受害者。

梵蒂冈在声明中说，这些人得以向教宗讲述他们的故事和痛苦，并向教宗表达他们的期望，教宗也记下他们的请求。

去年一部震撼人心的纪录片让比利时相关性侵丑闻再度登上头版，促使更多受害者挺身而出。

有些人在本月一封公开信中要求教宗解决神职人员恋童癖问题，并建立赔偿程序。

比利时总理德克鲁（Alexander De Croo）为教宗演说引言时表示：「光说还不够，必须采取具体措施。」

教宗表示，这些虐童情事是「祸害，教会正坚定、果决地因应，方式包括倾听和陪伴那些受到伤害的人，以及在世界各地实施预防计画」。