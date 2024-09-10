教宗东帝汶主持弥撒 近半人口约60万人参加

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（法新东帝汶狄力10日电） 罗马天主教教宗方济各今天在东帝汶为估计60万信徒主持弥撒，这个教廷之外最名副其实天主教国家有近半人口在热带地区的燠热之中参加这场聚会。

法新社报导，教廷在声明中引述当局说法指出，东帝汶全国130万人口就有约60万人出席弥撒，为在教廷之外参加教宗相关活动按照人口比例计算数字最高的一次。

天主教徒占东帝汶总人口约98%。教宗方济各（Pope Francis）是继教宗若望保禄二世（Pope John Paul II）于1989年之后，第2位到访的教宗。

这场弥撒是方济各12天亚太行程中，在第3站的重头戏。他之前已经走访印尼和巴布亚纽几内亚，接下来还会前往最后一站新加坡。

今天稍早，方济各在首都狄力（Dili）的主教座堂接见信众，敦促他们传播「福音的馨香」，以对抗酗酒、暴力和不尊重妇女。

他抵达东帝汶首日向当地领导阶层演说时，赞扬自从2002年独立以来的「和平」新时代。针对东帝汶神职人员涉及性侵孩童丑闻，他也呼吁官员遏止儿童遭到侵害。

教宗到访前，警方对街头小贩和报导镇压的记者采取行动，被认为与教宗抵达前的准备工作有关之后，批评声浪不断升高。上周曝光的影片显示，警方在教宗到访狄力期间会行经的路段驱离街头小贩，也引发不满。

东帝汶是全球最贫困的国家之一，格外仰赖专家所说，可能于数年内耗尽的石油和天然气收益。尽管如此，东帝汶政府仍铺张欢迎方济各到访，总计耗费1200万美元（约新台币3亿8570万元），而其中光是打造巨型十字架旁的弥撒祭坛就花了100万美元。