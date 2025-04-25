教宗曾批加萨战争 以色列总理打破沉默哀悼方济各

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（法新社耶路撒冷24日电） 天主教教宗方济各本月21日逝世后，以色列总理尼坦雅胡今天打破沉默，首度代表以国哀悼教宗过世。方济各生前曾批评以国在加萨战争中的军事行动，导致双方关系紧张。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室今天晚间在社群媒体X发文表示：「对于教宗方济各（Pope Francis）逝世，以色列向天主教教会和全球天主教社群致上最深哀悼。愿他安息。」

这是梵蒂冈本月21日宣布教宗离世的消息以来，尼坦雅胡首度发布声明。

以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）是首批回应教宗离世的全球政要之一，他赞扬方济各是「拥有坚定信仰和无限同情心的人」。以国总统多半是扮演礼仪性角色。

以色列外交部昨天向法新社证实，其驻梵蒂冈大使塞德曼（Yaron Sideman）将代表以国出席教宗丧礼。

以色列政府对教宗逝世一事先前基本上保持沉默。以国当局曾在社群媒体上分享一则致哀贴文，但后来删除且未说明原因。当地一家报纸指出，删文的原因可能与教宗生前批评加萨战争的言论有关。

巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日袭击以色列，导致双方在加萨走廊（Gaza Strip）爆发战争以来，以国和教宗的关系陷入紧张。

教宗谴责哈玛斯攻击以色列，但也经常批评以国在加萨走廊的军事行动，且一度称以军空袭当地是「残酷的行为」。（译者：林沂锋/核稿：洪培英）