教宗良十四世接见美国副总统范斯、国务卿卢比欧

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（法新社梵蒂冈19日电） 继18日上午举行就职弥撒后，天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在梵蒂冈接见来访的美国副总统范斯（JD Vance）和国务卿卢比欧（Marco Rubio）。

法新社报导，梵蒂冈公布了范斯和卢比欧会晤这位出生于美国芝加哥教宗的照片。良十四世于5月8日获选为全球14亿天主教徒的领袖。

梵蒂冈表示，范斯随后会见教廷国务院与各国关系部门秘书长盖拉格（Paul Richard Gallagher）。

梵蒂冈发布声明表示：「在国务卿办公室举行的友善会谈中，双方重申对良好双边关系感到满意，并讨论教会与国家之间的合作，以及一些与教会生活和宗教自由密切相关的问题。」

「最后，双方就当前的国际问题交换意见，呼吁冲突地区仍应尊重人道主义法律和国际法，并希望各方透过谈判解决问题。」

范斯和卢比欧昨天与20万名各国政要、王室成员和信众一起聚集在圣伯多禄广场（St Peter’s Square），庆祝良十四世正式就任。

良十四世成为教宗之前，曾在他的社群平台X上转发针对美国总统川普政府移民政策的批评，也曾猛烈炮轰范斯。

不过，范斯昨天宣称，美国为新教宗「感到非常自豪」。